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Сотрудникам частной школы в Набережных Челнах выплатили долги по зарплате на 1,3 млн рублей

16:10, 30.07.2019
Сотрудникам частной школы в Набережных Челнах выплатили долги по зарплате на 1,3 млн рублей
Фото: pixabay.com

Прокуратура Набережных Челнов выявила, что работникам частной средней школы «Веста» не выплачивали заработную плату.

Установлено, что 40 работникам частично не выплачена зарплата с августа 2018-го по май 2019 года. Долг по оплате превысил 2,1 млн рублей. По итогам проверки в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате частично погасили. Работникам выплатили более 1,3 млн рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане сельхозпредприятие погасило задолженность по зарплате на 1,5 млн рублей.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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