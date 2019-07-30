Сотрудникам частной школы в Набережных Челнах выплатили долги по зарплате на 1,3 млн рублей

Прокуратура Набережных Челнов выявила, что работникам частной средней школы «Веста» не выплачивали заработную плату.

Установлено, что 40 работникам частично не выплачена зарплата с августа 2018-го по май 2019 года. Долг по оплате превысил 2,1 млн рублей. По итогам проверки в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате частично погасили. Работникам выплатили более 1,3 млн рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане сельхозпредприятие погасило задолженность по зарплате на 1,5 млн рублей.