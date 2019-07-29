В Татарстане сельхозпредприятие погасило задолженность по зарплате на 1,5 млн рублей

Сельхозпредприятие в Камско-Устьинском районе Татарстана частично погасило задолженность по зарплате.

Так, предприятие выплатило более 1,5 млн рублей 66 работникам, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане на 1 июля 2019 года общая сумма задолженности по зарплате составила 65,5 млн рублей. За месяц долг сократился на 24,9%. В то же время в Удмуртии за последний месяц сума долгов по зарплате выросла на 77% и достигла 200 тысяч рублей.

