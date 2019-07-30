Глава Минтруда РФ объяснил данные Росстата о числе бедных россиян

Глава Минтруда Максим Топилин прокомментировал опубликованные данные Росстата, по которым доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года выросла до 14,3%.

По его словам, увеличение числа бедных россиян связано с изменением методики подсчета и невысокой индексацией зарплат отдельных категорий бюджетников. «Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — цитирует ТАСС Топилина.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России в I квартале этого года вырос до 14,3%, или до 20,9 млн человек. В первом полугодии 2018 года доходом ниже прожиточного минимума располагало до 13,9% населения, или до 20,4 млн человек.

Ранее «Реальное время» сообщило о показателях прожиточного минимума в стране за I квартал 2019 года. Он составил 10 753 рубля.