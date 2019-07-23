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Прожиточный минимум в России за I квартал составил 10 753 рубля

22:24, 23.07.2019
Прожиточный минимум в России за I квартал составил 10 753 рубля
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Минтруд РФ рассчитал размер прожиточного минимума в стране за I квартал 2019 года. Этот показатель составил 10 753 рубля.

Согласно приказу министерства, для трудоспособного населения прожиточный минимум за январь — март 2019 года достиг показателя 11 653 рубля.

Для пенсионеров эта цифра составила 8 894 рубля, для детей — 10 585 рублей.

В 2020 году планируется поднять минимальную зарплату на 850 рублей. Ее размер должен составить 12 130 рублей. В этом году МРОТ равнялся 11 280 рублям.

АналитикаОбщество
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