АСВ: 47% российских банков понизили ставки по вкладам

АСВ изучило процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках страны.

По итогам первого полугодия 2019 года 47 из 100 банков понизили ставки. В 39 банках ставки повысились, в 14 — остались неизменными. Средние процентные ставки по рублевым вкладам в размере 1 млн рублей остались на прежнем уровне, составив 7,1%. Информация размещена на официальном портале АСВ.

Напомним, АСВ провело анализ развития рынка вкладов в первом полугодии этого года.

Так, в банках вырос объем средств населения. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,1%.