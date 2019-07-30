АСВ: в банках вырос объем средств населения

АСВ провело анализ развития рынка вкладов в первом полугодии этого года.

Так, в банках вырос объем средств населения. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,1%. Общий объем, по данным на 1 июля, составил 32 508,8 млрд рублей. Наибольший прирост показали вклады физических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей. По сумме увеличение составило 5,5%, по количеству счетов — 5,4%. Вклады в диапазоне от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей выросли на 3,9% по сумме.

Средний размер вкладов физических лиц — 174 тысячи рублей, рост с начала года — 4,9%. Информация размещена на официальном портале АСВ.

Напомним, ранее сообщалось, что клиенты банков стали жаловаться на ухудшение кредитных историй из-за частых запросов в БКИ.