В одном из жилых домов Казани нашли тело мужчины с 57 ножевыми ранениями

Днем 28 июля в квартире одного из домов на ул. Сафиуллина в Казани было обнаружено тело 63-летнего мужчины с 57 ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело обнаружили соседи убитого, которые увидели следы крови, тянувшиеся из его квартиры на улицу. Предположительно их мог оставить преступник. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний знакомый потерпевшего.

Следствие считает, что преступление было совершено на фоне внезапной ссоры, возникшей во время распития алкоголя. Сейчас подозреваемый уже привлекается к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СК РФ по РТ. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный татарстанец забил и закопал в навозе работника из Башкирии.