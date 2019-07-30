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Генпрокуратура РФ: «Террористы направляют все силы на создание спящих ячеек»

14:23, 30.07.2019
Генпрокуратура РФ: «Террористы направляют все силы на создание спящих ячеек»
Фото: upload.wikimedia.org/ Vitaly V. Kuzmin

В России за полгода предотвращено 17 попыток совершения терактов, рассказал первый зампрокурора РФ Александр Буксман.

По его словам, сейчас террористы направляют все силы на создание так называемых «спящих ячеек», вовлечение в террористическую деятельность новых людей с помощью интернета, поиск источников финансирования, пишет ТАСС.

Также прокуроры должны сосредоточиться на обеспечении безопасности спортивных объектов, которые будут задействованы в проведении матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Ранее «Реальное время» сообщило о вынесении приговора жителю Тольятти за твит о взрыве в архангельском УФСБ.

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