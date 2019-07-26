Самарский суд приговорил жителя Тольятти к году колонии за твит о взрыве в архангельском УФСБ

Самарский гарнизонный военный суд приговорил к году колонии жителя Тольятти Александра Довыденкова.

Его признали виновным в публичных призывах к терроризму из-за твита про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Владимира Красикова. Довыденков вину признал, дело рассматривали в особом порядке. Прокурор требовал двух лет лишения свободы. Взрыв в приемной архангельского УФСБ произошел осенью прошлого года.

Напомним, в результате взрыва возле здания управления ФСБ по Архангельской области погиб один человек, трое были госпитализированы.

