Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам введенного жилья

Росстат подсчитал, что за первое полугодие 2019 года в эксплуатацию 398,4 тысячи квартир общей площадью 30,1 млн кв. м. В числе регионов лидеров Московская область, Москва, Краснодарский край и Татарстан.

Самый большой показатель зафиксирован в Московской области, где за полгода сдано 11,9% от общей площади жилья РФ. В Москве введено 7,5% от всего жилья в стране. В Краснодаре — еще 6%, в Татарстане — 4,7%, следует из материалов ведомства.

Самые высокие темпы жилищного строительства отмечены в Брянской области. В этом регионе за год объемы введенного жилья выросли в 3,1 раза. Также высокие темпы роста отмечены в Тверской области, Республике Карелия, Мурманской, Владимирской, Пензенской областях.

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 114,1 тысячи жилых домов общей площадью 15,6 млн кв. м, это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.