Средняя зарплата в Челнах выросла на 6%, до 38 тысяч рублей

По итогам первой половины 2019 года средняя зарплата в Набережных Челнах составила 37 825 рублей. За год этот показатель вырос на 6%.

За месяц зарплата выросла на 728 рублей, следует из отчета исполкома Челнов.

Также вырос и оборот розничной торговли. За I полугодие этого года он достиг 77,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 3,1%, в действующих — 7,8%.

Индекс промпроизводства за этот же период сократился 11,9%. Объем строительных работ в сопоставимых ценах вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, уменьшилась на 8,8%. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 3,1%.