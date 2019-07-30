В Башкирии на лавочке у подъезда обнаружили девятимесячного ребенка

Ночью в минувшие выходные жители поселка Энергетик обнаружили на лавочке у подъезда девятимесячного малыша. Жители вызвали полицию, которая передала ребенка органам опеки, сейчас его состоянию ничто не угрожает.

Органам опеки также удалось обнаружить мать ребенка — она оказалась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чтобы привести ее в чувство, понадобилась помощь сотрудников скорой помощи.

«Она была неадекватная. Она очень долго не могла прийти в себя. […]Внятно отвечать она не могла. Ребенка своего практически не узнавала», — рассказала начальник отдела опеки и попечительства администрации ГО Нефтекамск Лариса Акрамова.

По словам завотделением городской больницы Нефтекамска Диляры Зиганшиной, психомоторное развитие ребенка соответствует возрасту. Вскоре ребенка осмотрят узкие специалисты, добавляет телеканал «Нефтекамск-24».

Напомним, на минувшей неделе схожая история произошла в Казани: родители годовалой дочки после ссоры оставили ребенка на обочине дороги. Известно, что Следком РТ уже возбудил уголовное дело по этому факту.