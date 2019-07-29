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Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту оставления годовалого ребенка на обочине дороги

18:36, 29.07.2019
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту оставления годовалого ребенка на обочине дороги
Фото: скриншот facebook.com

СУ СКР по РТ сообщает о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности годовалого ребенка.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Инцидент произошел поздно вечером 25 июля.

В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам. В дежурную часть отдела полиции «Гвардейский» поступило сообщение от жительницы Казани о том, что на улице Назипа Жиганова, возле проезжей части, сидит малолетний ребенок, а родителей рядом нет.

Происшествия Татарстан
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