ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт кинотеатра «Чулпан» за 246 млн рублей

Главинвестстрой РТ подвел итоги тендера на реконструкцию кинотеатра «Чулпан», расположенного на проспекте Победы. Подрядчиком станет ООО «Реставратор», предложившее цену в 245,9 млн рублей.

Согласно технической документации закупки, исполнитель должен выполнить все виды работ, начиная от инженерной подготовки и устройства фундамента до ремонта фасада, кровли и благоустройства прилегающей территории.

Из открытых источников следует, что в Казани зарегистрировано ООО «Реставратор», участвовавшее в 45 торгах, из которых выиграло 21. Компания зарегистрирована в 2013 году. Директором является Рустем Хасанов. Основной вид деятельности компании — «Строительство жилых и нежилых зданий». Размер уставного капитала составляет 13,2 тысячи рублей.