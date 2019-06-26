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ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт кинотеатра «Чулпан» за 246 млн рублей

12:42, 26.06.2019
ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт кинотеатра «Чулпан» за 246 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Главинвестстрой РТ подвел итоги тендера на реконструкцию кинотеатра «Чулпан», расположенного на проспекте Победы. Подрядчиком станет ООО «Реставратор», предложившее цену в 245,9 млн рублей.

Согласно технической документации закупки, исполнитель должен выполнить все виды работ, начиная от инженерной подготовки и устройства фундамента до ремонта фасада, кровли и благоустройства прилегающей территории.

Из открытых источников следует, что в Казани зарегистрировано ООО «Реставратор», участвовавшее в 45 торгах, из которых выиграло 21. Компания зарегистрирована в 2013 году. Директором является Рустем Хасанов. Основной вид деятельности компании — «Строительство жилых и нежилых зданий». Размер уставного капитала составляет 13,2 тысячи рублей.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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