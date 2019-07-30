Счетная палата: депрессивные моногорода не получали необходимую господдержку

Государство за 4 года выделило на поддержку моногородов почти 25 млрд рублей. При этом большинство средств пошло тем муниципалитетам, экономика которых и так диверсифицирована.

«Вне поддержки из федерального бюджета оказались небольшие депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов и потенциалом развития без градообразующих предприятий», — цитирует сообщение палаты ТАСС.

«Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года составило 17,76 млрд рублей (71,4%), из них в 2017 году — 4,43 млрд рублей, в 2018 году — 5,83 млрд рублей», — говорится в отчете ведомства «Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Напомним, что в феврале 2019 года в Татарстане создана новая ТОР. ТОР придуманы правительством специально для диверсификации экономики моногородов. Последним статус получил Менделеевск.