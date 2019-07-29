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Юрий Дюпин: «Рубин» играл выоко и практически ничего не давал создать «Ахмату». Я игрой доволен»

23:42, 29.07.2019
Юрий Дюпин: «Рубин» играл выоко и практически ничего не давал создать «Ахмату». Я игрой доволен»
Фото: ФК "Рубин"

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился мыслями о победе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0), а также оценил возвращение казанской команды на Центральный стадион.

— Хороший матч, содержательный. Наша команда играла высоко, практически ничего не давала «Ахмату» создавать, за исключением пары моментов. Хорошо контролировали мяч, старались играть вперёд, я доволен нашей игрой.

— Как вам играть на Центральном? Все-таки погода сегодня довольно прохладная.

Стадион уютный. А насчёт погоды — хорошая футбольная погода. Когда находишься в напряжении весь матч, в такую погоду комфортнее играть, чем в жару», — передаёт с Центрального стадиона слова Дюпина корреспондент «Реального времени».

«Рубин» после трех туров набрал 7 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

СпортФутбол Татарстан
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