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В Татарстане долги по зарплате сократились на 25%, в Удмуртии выросли на 77%

20:18, 26.07.2019
В Татарстане долги по зарплате сократились на 25%, в Удмуртии выросли на 77%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане на 1 июля 2019 года общая сумма задолженности по зарплате составила 65,5 млн рублей. За месяц долг сократился на 24,9%.

В то же время в Удмуртии за последний месяц сума долгов по зарплате выросла на 77% и достигла 200 тысяч рублей, следует из материалов Росстата.

По России задолженность составила 2,57 млрд рублей. С начала года она выросла на 6,2%, но за последний месяц показатель сократился 12,8%.

Отмечается, что из этой суммы только треть (862 млн рублей) составляют долги, образовавшиеся в 2019 году. Еще 29,9% приходятся на долги за 2018-й и 36,5% на предыдущие годы.

Ранее статистическое ведомство назвало регионы с самыми низкими зарплатами учителей.

АналитикаЭкономикаОбщество
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