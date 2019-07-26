В Татарстане долги по зарплате сократились на 25%, в Удмуртии выросли на 77%

В Татарстане на 1 июля 2019 года общая сумма задолженности по зарплате составила 65,5 млн рублей. За месяц долг сократился на 24,9%.

В то же время в Удмуртии за последний месяц сума долгов по зарплате выросла на 77% и достигла 200 тысяч рублей, следует из материалов Росстата.

По России задолженность составила 2,57 млрд рублей. С начала года она выросла на 6,2%, но за последний месяц показатель сократился 12,8%.

Отмечается, что из этой суммы только треть (862 млн рублей) составляют долги, образовавшиеся в 2019 году. Еще 29,9% приходятся на долги за 2018-й и 36,5% на предыдущие годы.

Ранее статистическое ведомство назвало регионы с самыми низкими зарплатами учителей.