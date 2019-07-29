Татарстан вошел в тройку регионов с максимальным объемом собранных штрафов ГИБДД

Татарстан вошел в тройку регионов с максимальным объемом собранных за 2018 год штрафов ГИБДД, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сумма собранных штрафов в республике за этот период составила 2,97 млрд рублей.



Со значительным отрывом в этом рейтинге лидируют Москва (14,75 млрд рублей) и Московская область (5,37 млрд рублей). Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).

При этом 16 регионов собрали более миллиарда рублей штрафов каждый. Только в шести регионах сумма собранных штрафов составила менее 100 млн рублей, передает «Российская газета».

Напомним, недавно в Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП.

