СМИ: экс-сотрудника Кремля отправили в колонию на 4,5 года за мошенничество

Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России Михаила Горбатова и приговорил его к 4,5 года колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 250 тыс. рублей.

Напомним, что об аресте Горбатова стало известно в октябре прошлого года. Его обвиняли в особо крупном мошенничестве на 5,88 млн рублей, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 млн рублей. По данным следствия, в 2017 году он и предприниматели Арно Ходжоян и Владимир Коробков пообещали владельцу ломбардов вернуть изъятое у того имущество и потребовали за это деньги. При этом имущество потерпевшему не вернули.

По данным «Коммерсанта», Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым военному следствию удалось выйти на предполагаемую организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ. Среди них — бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин. Их обвиняют в получении акций на 450 млн рублей у столичного застройщика благодаря мошенничеству.

