СМИ сообщили об аресте работавшего в Кремле полковника ФСБ

Экс-главу контрольно-инспекционного департамента Управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО.

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве на 5,88 млн руб., а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 млн руб. По данным следствия, он и предприниматели Арно Ходжоян и Владимир Коробков пообещали владельцу ломбардов вернуть изъятое у того имущество и потребовали за это деньги. При этом имущество потерпевшему не вернули.

Ранее Горбатов руководил контрольно-инспекционным департаментом Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, пишет «Коммерсант».

Мужчину уволили из управления президента, но он до сих пор числится в ФСБ. Газета также утверждает, что в управлении сменилось руководство, но по каким причинам, неизвестно.

Напомним, ранее по подозрению в особо крупном размере была задержана директор ижевской финансовой компании «Гид» и бывший председатель Общественной палаты города Людмила Гуляшинова.