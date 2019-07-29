Более половины россиян не хотят оформлять электронные паспорта — опрос

59% россиян на данный момент не готовы оформлять для себя электронные паспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 25 июля среди 1,6 ты. человек.

Еще 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт. Чаще всего это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и мужчины (36%).

22% опрошенных из общего количества считают паспорт в электронном виде ненадежным. Еще 11% отметили его универсальность, так как в нем содержатся все данные, пишет ТАСС.

Наиболее полезными функциями электронного паспорта могут стать возможность его использования в качестве банковской карты (71%), функция хранения нескольких документов одновременно (69%), а также подпись и отправка документов в государственный орган/учреждение без его посещения (68%) и голосование на выборах (62%).

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными документами.

