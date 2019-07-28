Россиянин Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1"
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, пришел третьим на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса «Формула-1".
Это третий подиум Квята за его карьеру в «Формуле-1". В 2015 году он финишировал вторым на этапе в Венгрии, в 2016г. — третьим в рамках Гран-при в Китае.
Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, передает «Интерфакс».
В марте Гран-при Австралии выиграл Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Квят же оказался на 15-м месте.
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