Россиянин Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1"

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, пришел третьим на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса «Формула-1".

Это третий подиум Квята за его карьеру в «Формуле-1". В 2015 году он финишировал вторым на этапе в Венгрии, в 2016г. — третьим в рамках Гран-при в Китае.

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari, передает «Интерфакс».

В марте Гран-при Австралии выиграл Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Квят же оказался на 15-м месте.



