Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 20,486 секунды. Вторым стал его партнер по команде Вальттери Боттас. На третьем месте оказался немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» по итогам квалификации оказался на 15-м месте.
Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, 17 марта.
Напомним, за три дня до старта Гран-при Австралии скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг.Спорт
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