Путин пообещал вновь посетить семьи пострадавших от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин пообщался с пострадавшими от паводка в Иркутской области, присутствовавшими на параде ВМФ в Санкт-Петербурге. Он пообещал вновь посетить их в будущем.

После парада глава государства подошел к трибуне, с которой семьи смотрели парад, и немного поговорил с детьми и их родителями, передает ТАСС.

«Заеду к вам», — пообещал на прощание Путин, после того как пострадавшие поделились своими впечатлениями от мероприятия.

Затем глава государства пообщался с петербуржцами и гостями города. В сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Путин прошелся по Адмиралтейской набережной.

Напомним, что в июле президент посетил Иркутскую область, провел совещание по ликвидации последствий наводнения и встретился с пострадавшими.