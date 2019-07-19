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Путин прибыл в пострадавшую от потопа Иркутскую область

08:18, 19.07.2019
Путин прибыл в пострадавшую от потопа Иркутскую область
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел Иркутскую область, которая пострадала от сильного паводка.

В настоящее время глава государства прибыл в Братск. Он проведет совещание в Приангарье с участием членов правительства РФ, глав ведомств и руководителей муниципальных образований.

В рамках мероприятии будет озвучен доклад о принятых мерах по ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе Тайшетского района региона.

Кроме того, Путин осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Напомним, что в начале лета в Иркутской области случились паводки, в результате которых погибли 25 человек.

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