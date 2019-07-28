«Будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала»: муж Никоновой рассказал, как она погибла на Аляске

Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности гибели девушки во время перехода через реку Текланик.

По словам Маркелова, они с женой очень устали к моменту перехода через реку и, кроме того, не знали точно всех мер безопасности, что могло привести к ошибкам при переходе через реку. Никонова начала просить о помощи, когда была примерно на 2/5 пути.

При этом когда Маркелов смог пробраться к девушке сквозь течение, она уже повисла на страховочной веревке и находилась над водой. Когда мужчина начал тянуть веревку к берегу, Никонову под воду утянули намокшие вещи.

«Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание», — приводит слова Маркелова «Комсомольская правда».

О смерти Никоновой стало известно накануне. Тогда Маркелов сообщал, что пытался оказать первую помощь на протяжении 29 минут, но так и не смог вернуть жену.

