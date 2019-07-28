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«Будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала»: муж Никоновой рассказал, как она погибла на Аляске

13:02, 28.07.2019

Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности гибели девушки во время перехода через реку Текланик.

По словам Маркелова, они с женой очень устали к моменту перехода через реку и, кроме того, не знали точно всех мер безопасности, что могло привести к ошибкам при переходе через реку. Никонова начала просить о помощи, когда была примерно на 2/5 пути.

При этом когда Маркелов смог пробраться к девушке сквозь течение, она уже повисла на страховочной веревке и находилась над водой. Когда мужчина начал тянуть веревку к берегу, Никонову под воду утянули намокшие вещи.

«Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание», — приводит слова Маркелова «Комсомольская правда».

О смерти Никоновой стало известно накануне. Тогда Маркелов сообщал, что пытался оказать первую помощь на протяжении 29 минут, но так и не смог вернуть жену.

Происшествия
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