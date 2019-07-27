Актриса Вероника Никонова погибла на Аляске во время свадебного путешествия

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске, куда отправилась в свадебное путешествие.

«Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика», — написала режиссер фильма Тамара Борбот.

Муж актрисы Петр Маркелов рассказал, что Никонова оступилась во время переправы через реку и провалилась в открытую воду. Намокший рюкзак утянул девушку вниз. Она провела под водой около 5 минут, передает агентство БелаПАН.

Он сообщил, что пытался оказать первую помощь на протяжении 29 минут, но так и не смог вернуть жену.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет назад актриса переехала в США.