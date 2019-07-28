Путин пообещал построить «уникальный по возможностям» флот

Россия построит военно-морской флот с уникальными возможностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на праздновании Дня ВМФ.

— Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы, — приводит цитату главы государства ТАСС.

Путин также заявил, что сейчас российский флот способен дать отпор любому агрессору. «Гарантия этому — уникальные образцы вооружений». «Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей», — подчеркнул президент.



Напомним, сегодня, в День ВМФ, уже завершился парад во Владивостоке.

