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Путин пообещал построить «уникальный по возможностям» флот

12:09, 28.07.2019 1
Путин пообещал построить «уникальный по возможностям» флот
Фото: kremlin.ru

Россия построит военно-морской флот с уникальными возможностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на праздновании Дня ВМФ.

— Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы, — приводит цитату главы государства ТАСС.

Путин также заявил, что сейчас российский флот способен дать отпор любому агрессору. «Гарантия этому — уникальные образцы вооружений». «Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей», — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, в День ВМФ, уже завершился парад во Владивостоке.

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