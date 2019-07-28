Во Владивостоке завершился парад в честь дня ВМФ

Во Владивостоке завершился парад в честь дня Военно-морского флота. В нем участвовали Приморская флотилия в количестве 35 кораблей, а также суда ВМС Вьетнама и Филиппин.

В число участвовавших кораблей вошли крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», подлодка «Б-394». Также впервые в кильватерном строю стоит корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», который телеканал «Звезда» называет «одним из самых засекреченных на Тихоокеанском флоте». Кроме того, во время парада прошли показательные выступления морского десанта, инженеров и боевых пловцов.

Иностранные военно-морские силы представляли фрегат ВМС Вьетнама «Куанг Чунг» и десантный вертолетоносец корабль-док (ДВКД) «Давао-дель-Сур» ВМС Филиппин.

Напомним, что главный парад в честь дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Финском заливе президент РФ Владимир Путин спустился в батискафе к месту гибели подводной лодки, затонувшей в 1942 году.

