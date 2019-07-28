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Происшествия

При стрельбе в Нью-Йорке пострадали не менее 11 человек, один погиб

08:25, 28.07.2019
При стрельбе в Нью-Йорке пострадали не менее 11 человек, один погиб
Фото: скриншот видео twitter.com/JFNYC1

При стрельбе сегодня ночью пострадали не менее 11 человек. Один из них, 38-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Стрельба произошла в местном центре отдыха и началась незадолго до полуночи. Как пишет The New York Post, в это время в здании могли находиться до тысячи посетителей в связи с проведением праздничного мероприятия.

Правоохранительные органы сообщают, что стрелок был один и до сих пор находится на свободе. При этом полиция уже обнаружила брошенное оружие стрелка.

Напомним, что в эти выходные неизвестный открыл стрельбу возле мечети в городе Бресте на западе Франции.

Происшествия
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