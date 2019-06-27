Во Франции произошла стрельба возле мечети — СМИ

Неизвестный открыл стрельбу возле мечети в городе Бресте на западе Франции.

Как сообщает The Straitstimes, в ходе инцидента два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.

В настоящее время место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски.

Уточняется, что стрельба произошла возле мечети, расположенной в квартале Понтанезен.



Напомним, что два года назад неизвестные открыли стрельбу около мечети во французской коммуне Авиньон. Тогда пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе семилетний ребенок.

