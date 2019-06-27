Во Франции произошла стрельба возле мечети — СМИ
Неизвестный открыл стрельбу возле мечети в городе Бресте на западе Франции.
Как сообщает The Straitstimes, в ходе инцидента два человека получили серьезные ранения и были доставлены в госпиталь.
В настоящее время место ЧП оцеплено. Открывший стрельбу скрылся с места преступления, полиция ведет его поиски.
Уточняется, что стрельба произошла возле мечети, расположенной в квартале Понтанезен.
Напомним, что два года назад неизвестные открыли стрельбу около мечети во французской коммуне Авиньон. Тогда пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе семилетний ребенок.
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