Новости происшествий

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Лас-Вегас столкнулся с нашествием кузнечиков

21:26, 28.07.2019
Лас-Вегас столкнулся с нашествием кузнечиков
Фото: pxhere.com

Американский город Лас-Вегас столкнулся с нашествием многочисленных кузнечиков. Сообщается, что насекомые ковром покрывают тротуары и дороги, тучами кружатся у источников света. Днем кузнечики не очень активны, их перемещения начинаются с наступлением темноты.

По словам энтомологов, причиной такой активности насекомых стало сочетание влажной зимы и весны. Подобное случается в США раз в несколько лет.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на американские СМИ, кузнечики сами по себе не представляют опасности для населения, однако, сбившись в плотные стаи, могут представлять угрозу для водителей на дорогах как помеха обзору.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров