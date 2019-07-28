Лас-Вегас столкнулся с нашествием кузнечиков

Американский город Лас-Вегас столкнулся с нашествием многочисленных кузнечиков. Сообщается, что насекомые ковром покрывают тротуары и дороги, тучами кружатся у источников света. Днем кузнечики не очень активны, их перемещения начинаются с наступлением темноты.

По словам энтомологов, причиной такой активности насекомых стало сочетание влажной зимы и весны. Подобное случается в США раз в несколько лет.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на американские СМИ, кузнечики сами по себе не представляют опасности для населения, однако, сбившись в плотные стаи, могут представлять угрозу для водителей на дорогах как помеха обзору.