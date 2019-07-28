В Уфе два многоквартирных дома пойдут под снос

В Уфе под снос пойдут два многоквартирных дома. Речь идет о зданиях, расположенных по адресам: ул. Посадская, 14 и Черниковская, 19.

Как следует из документа на официальном сайте городской администрации, эти дома признаны аварийными. Жильцы будут выселены, им предоставят другое жилье. Работами по расселению и сносу домов займется МБУ «Службе сноса и расселения».

Вместе с тем на этой неделе администрация Уфы утвердила проект межевания и планировки в Черниковке. Предполагается, что там построят два новых дома в 7 и 9 этажей с общей площадью жилого фонда в 6,27 тыс. кв. метров.

Напомним, согласно исследованию «Реального времени», уфимские новостройки с начала года подорожали в среднем до 10%.

