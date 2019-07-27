Суд арестовал министра финансов и экс-главу правительства Астраханской области

В субботу Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил под арест бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий.

Оба чиновника помещены в СИЗО до 25 сентября, передает ТАСС. Судья отметил, что в субботу Султанов и Шведов были допрошены в качестве обвиняемых.

Экс-премьера и министра финансов области задержали в пятницу. По версии следствия, чиновники привлекли кредит на нужды региона объемом 6 млрд рублей. При этом в бюджете региона оставались невостребованные средства. Ущерб от этих операций оценивается в 212 млн рублей.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, с 2010 года является заместителем председателя правительства региона — министром финансов.