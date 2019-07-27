Суд признал банкротом казанское ООО «Ресторан «Купеческое собрание»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Ресторан «Купеческое собрание». Конкурсным управляющим назначен Яков Седнев.

Оператор казанского ресторана «Купеческое собрание», закрывшегося в 2016 году, может быть окончательно ликвидирован в декабре этого года. Судебное заседание по результатам процедуры банкротства назначено на 17 декабря, следует из сообщения на сайте газеты «Коммерсант».

Напомним, что процедура наблюдения была введена в компании в марте. Однако сам ресторан не работает уже три года. Его здание было продано банку ВТБ 24.