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Арбитраж начал процедуру банкротства казанского ресторана «Купеческое собрание»

17:10, 29.03.2019
Арбитраж начал процедуру банкротства казанского ресторана «Купеческое собрание»

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Ресторан «Купеческое собрание». Начальная стадия банкротства компании продлится до 9 июля.

Решение о введении наблюдения в «Купеческом собрании» принято 26 марта, следует из сообщения временного управляющего.

Напомним, что ресторан входил в «Танго Групп» и закрылся еще в 2016 году. «Реальное время» подробно писало, что здание, в котором располагалось заведение, было продано собственником банку ВТБ 24.

БизнесУслуги Татарстан
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