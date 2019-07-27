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В Чистополе дольщики не могут узаконить дом, который им пришлось достраивать самим

17:23, 27.07.2019
В Чистополе дольщики не могут узаконить дом, который им пришлось достраивать самим
Фото: скриншот

Чистопольским дольщикам пришлось самим достраивать дом на улице Нариманова после банкротства девелопера. Теперь они не могут узаконить объект и сдать его в эксплуатацию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Чтобы дом не продали в рамках банкротства, дольщики оформили жилье в собственность, когда квартиры были завершены еще на 85%, рассказала одна из жильцов дома.

Обустройство подъездов, установку счетчиков и многое другое пришлось оплачивать из своего кармана. Однако теперь дом не признают.

В администрации Чистополя утверждают, что узаконить постройку необходимо через суд и городские власти тут не влияют на ситуацию.

В Минстрое Татарстана пояснили, что вопрос со достройкой дома удобнее было решить через передачу объекта в жилищно-строительный кооператив.

Недвижимость Татарстан
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