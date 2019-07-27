ЦАР признала Косово территорией Сербии

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала решение о признании Косова независимой республикой. Страна присоединилась к 13 государствам, считающим ее территорией Сербии.

Об этом в эфире национального телевидения объявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

По словам Дачича, аналогичное решение недавно приняла еще одна страна, но она сообщит об этом позже, чтобы «не раздражать международную общественность». Он не уточнил, о каком государстве идет речь, передает «РИА Новости».

Ранее свою позицию по Косово поменяли 13 государств, в том числе Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото и ряд других.

В то же время независимость Косова признают 102 государства из 193 (53 %) членов Организации Объединенных Наций (ООН). Среди них США, Великобритания, Япония, ОАЭ и другие.

Сербия рассчитывает снизить количество признающих независимость региона стран до уровня ниже 50% членов ООН, чтобы Косово не смогло входить в международные организации.