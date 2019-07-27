Под Москвой самолет упал в карьер
В Подмосковье у деревни Дракино легкомоторный самолет упал в карьер с водой и затонул. В результате происшествия погибли два человека.
Транспортная прокуратура и Следственный комитет уже начали проверки.
Крушение потерпел самолет марки RAG-2895. Причины падения аппарата еще не установлены. По версии следствия, самолет вылетел из аэродрома Дракино в 12.55. Однако, задев линии электропередач, он потерпел крушение.
Телеканал РЕН ТВ уже опубликовал кадры с места трагедии.
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