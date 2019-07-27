В Башкирии 14 человек пострадали в ДТП за минувшие сутки

В Республике Башкортостан за минувшие сутки в ДТП пострадали 14 человек. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Отмечается, что 6 из 11 аварий случились в Уфе. Всего в ДТП пострадали 14 человек, один человек погиб, говорится в сообщении.

Ранее в Миякинском районе Башкирии водитель сбил двух дорожных рабочих, которые красили нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП они получили травмы и были госпитализированы.

Водитель был задержан сотрудниками ГИБДД в 12 км от места аварии. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

