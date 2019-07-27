Новости происшествий

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии 14 человек пострадали в ДТП за минувшие сутки

12:56, 27.07.2019
В Башкирии 14 человек пострадали в ДТП за минувшие сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Республике Башкортостан за минувшие сутки в ДТП пострадали 14 человек. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Отмечается, что 6 из 11 аварий случились в Уфе. Всего в ДТП пострадали 14 человек, один человек погиб, говорится в сообщении.

Ранее в Миякинском районе Башкирии водитель сбил двух дорожных рабочих, которые красили нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП они получили травмы и были госпитализированы.

Водитель был задержан сотрудниками ГИБДД в 12 км от места аварии. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров