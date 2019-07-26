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Трамп не винит Турцию в покупке российских С-400

23:22, 26.07.2019
Трамп не винит Турцию в покупке российских С-400
Фото: msb.gov.tr

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за сделку с Россией по поставкам ракетных комплексов С-400.

«Это сложная ситуация. Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

Трамп отметил, что США смогут «легко продать другим странам» истребители F-35, которые предполагалось продать Турции.

Напомним, что США угрожают санкциями своему партнеру по НАТО — Турции — из-за закупки С-400. Вашингтон воспринимает поставки иностранного вооружения как недружественный акт. Белый дом приостановил поставки Анкаре истребителей F-35.

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