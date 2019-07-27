День странных праздников 27 июля: шотландская волынка, прогулка с растениями и Багз Банни

27 июля — важный день в истории, но также и день, на который выпадает ряд необычных праздников. Большинство из них родом из США, как и кролик Багз Банни, наиболее знаменитый персонаж мультипликации студии Warner Brothers. Его первое появление под своим именем состоялось как раз 27 июля 1940 года в мультфильме «Дикий кролик». Там же он впервые произнес коронную фразу «В чём дело, Док?».

Также на эту дату в 2019 году выпадает Национальный день американского ковбоя. Этот праздник был основан в 2004 году американским журналом «Ковбой» для сохранения, продвижения и защиты ковбойской культуры и наследия Старого Запада. В этом году день ковбоя совпал с днем шотландского виски — происхождение этого праздника остается спорным. Кроме того, 27 июля отмечают еще один праздник с шотландским колоритом, День благодарности волынке.

В Финляндии, вместе с тем, отмечается весьма приятный для субботнего утра праздник — День сони. Праздник при этом имеет глубокие исторические корни и восходит к легенде о Семи спящих отроках. Считается, что семеро молодых парней еще в III веке нашей эры были подвергнуты гонениям за исповедание христианской веры, укрылись от гонений в пещере, где их и замуровали. Тогда они уснули чудесным сном и пробудились лишь через 200 лет, когда вход в пещеру по случайности открыли.

Но наиболее странным праздником является День прогулки с домашними растениями. Этот день (наряду с другими странными праздниками) придумал актер Томас Рой и его жена Рут. 27 июля они предлагают владельцам растений прогуляться вместе со своими «питомцами», чтобы тем не было скучно в неизменной домашней обстановке.

