Путин подписал закон о региональных брендах

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о продвижении региональных брендов. Документ узаконит новый термин Гражданского кодекса — «географическое указание».

Согласно закону, географическое указание — это обозначение, идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Его можно использовать только если на указанной территории ведется не менее одной стадии производства товара.

Законом предусматривается целый перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано, если оно повторяет уже существующий товарный знак или вводит потребителей в заблуждение.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации