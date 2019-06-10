В Казани полицейским пришлось вызволять оставленного в машине ребенка

В Казани инспекторы ГИБДД были вынуждены доставать полуторагодовалого малыша, оставленного в автомобиле. Из-за перегрева ребенка доставили в больницу.

«Сегодня днем на улице 1 Мая в Казани на дорогу к автомобилю ГИБДД выбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что на парковке в чужом закрытом автомобиле уже более 40 минут находится маленький ребенок. На вид малышу не более полутора лет. Он сильно плачет и задыхается», — сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Instagram.

Инспекторы рассказали, что извлеченный из авто ребенок покраснел, плакал, кроме того, его знобило.

На место происшествия вызвали медиков, которые диагностировали у мальчика сильный общий перегрев. Малыша на скорой помощи доставили в Первую городскую детскую поликлинику.

Через несколько минут к машине подошел отец мальчика и сказал, что отошел по делам. Все материалы на месте были переданы инспектору ПДН.