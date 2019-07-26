Российский телеканал RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Британский регулятор СМИ Ofcon заявил, что оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Штраф выписан за нарушение правил вещания. Канал также обязали обнародовать краткое содержание этого решения. Согласно расследованию, с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала. В программах затрагивались темы, вызывающие политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки. Информация размещена на официальном портале британского регулятора СМИ.

Телеканал возмущен размером штрафа и тем, что решение принимал не суд.

Напомним, ранее суд отказал в иске Федерального агентства новостей к Facebook.