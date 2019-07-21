Суд отказал в иске Федерального агентства новостей к Facebook

Федеральный суд Северного округа Калифорнии отказал российскому Федеральному агентству новостей (ФАН) в иске к Facebook.

Об этом говорится в опубликованном решении суда. У ФАН есть 30 дней, чтобы подать жалобу. В апреле 2018 года страница ФАН была удалена из Facebook и Instagram. В соцсети тогда заявляли, что были заблокированы сотни «российских аккаунтов и страниц, связанных с «фабрикой троллей»» (речь об «Агентстве интернет-исследований», сотрудники которого якобы были причастны к хакерским атакам на ресурсы Демократической партии США с целью повлиять на президентские выборы). В конце прошлого года ФАН подало в суд на Facebook за блокировку своего аккаунта.

Иск агентства был отклонен на том основании, что Facebook, являясь частной компанией, «не по своему желанию участвовала в совместной акции с властями (США — ред.) и не вступала с ними в сговор с целью нарушения каких-либо конституционных прав».

Напомним, ранее по требованию Роскомнадзора социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе РФ.

