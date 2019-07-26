«Нижнекамскшина» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 34%

ПАО «Нижнекамскшина» за январь-июнь текущего года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 156,7 млн рублей, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета компании, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации.

При этом выручка «Нижнекамскшины» снизилась на 24,7% — до 6,8 млрд рублей. Прибыль от продаж за счет сокращения управленческих расходов выросла на 8,9% — до 290,7 млн рублей.

Кроме того, компания уменьшила отрицательное сальдо прочих доходов и расходов с 108 млн рублей до 69 млн рублей. В результате прибыль до налогообложения увеличилась на 34,6% и составила 222,5 млн рублей, следует из отчета «Нижнекамскшины».

Ранее стало известно, что «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год. Акционеры решили чистую прибыль компании за 2018 год не распределять, направив лишь 3,3 млн рублей на пополнение резервного фонда компании.

