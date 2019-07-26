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Шамиль Газизов: «Антон Заболотный хочет у нас играть, но нужно учитывать и желание «Зенита»

11:49, 26.07.2019
Шамиль Газизов: «Антон Заболотный хочет у нас играть, но нужно учитывать и желание «Зенита»
Фото: Instagram

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов оценил шансы на переход нападающего«Зенита» Антона Заболотного в уфимский клуб.

— Правда, что переговоры с «Зенитом» по Заболотному зашли в тупик?

— Да.

— Его в «Уфе» не будет?

— Думаю, что переговорный процесс зашел в некую фазу неприятия. Сам Антон хочет у нас играть. Но нужно учитывать и желание «Зенита», — цитирует Газизова Спорт-Экспресс.

Сообщалось, что «Зенит» настаивает на переходе футболиста в «Сочи».

СпортФутбол Башкортостан
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