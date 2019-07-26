В Башкирии за первое полугодие установили более 2,3 тысячи дорожных знаков

В Республике Башкортостан на региональных и межмуниципальных дорогах за 6 месяцев 2019 года установили 2 343 дорожных знака. Также за этот период были заменены 3 737 знака.

В ГКУ «Управление дорожного хозяйства» РБ подписаны еще около 1,5 тысячи договоров на установку дорожных знаков. До конца года будет заключено еще порядка 600 договоров на данный вид работ.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Башкортостан ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции на 150 объектах.

Также планируется довести количество стационарных камер фиксации нарушений ПДД до 527 единиц и установить три пункта весогабаритного контроля, сообщается на официальном сайте РБ.

Ранее стало известно, что в Башкирии отремонтируют дороги с помощью американской системы Superpave, которая представляет собой комплексную систему проектирования составов асфальтобетонных смесей.

