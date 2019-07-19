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В Башкирии отремонтируют дороги с помощью американской системы Superpave

07:25, 19.07.2019
В Башкирии отремонтируют дороги с помощью американской системы Superpave
Фото: pixabay.com

В 2019 году на территории Башкирии планируется увеличить объемы ремонта дорог. Об этом было заявлено на еженедельном совещании в правительстве РБ в формате «Транспортный час».

Всего будет отремонтировано 340 км автодорог, в том числе 115 км — с использованием современной американской технологии Superpave, которая представляет собой комплексную систему проектирования составов асфальтобетонных смесей.

Кроме того, по республике приведут в нормативное состояние свыше 1 000 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Напомним, в Уфе за 20 млн рублей установят шесть камер фиксации нарушений ПДД.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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